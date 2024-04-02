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Локомотив — Трактор 5:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 2 апреля

«Локомотив» уверенно обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон. «Локомотиву» удалось сравнять счёт и выйти вперёд ещё до конца первого периода — голами отметились Александр Полунин и Мартин Гернат.

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. Его сменщик Сергей Мыльников пропустил два гола за две с небольшим минуты — дубль оформил Полунин, и гол забил Красковский. На старте третьего периода «Локомотив» увеличил преимущество до трёх шайб и довёл дело до уверенной победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.

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