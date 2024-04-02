Вратарь «Трактора» Мыльников, сменивший травмированного Фукале, пропустил три шайбы

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В Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу ярославцев.

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ.

24-летний Мыльников пропустил гол третьим броском по воротам, а через пару минут пропустил ещё один. На старте третьего периода вратарь не смог справиться с несложным броском Александра Елесина с острого угла, чем значительно осложнил возможное возвращение челябинцев в игру.

Всего по воротам Мыльникова было нанесено 17 бросков, из которых три голкипер пропустил.

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