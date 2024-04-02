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Вратарь «Трактора» Мыльников, сменивший травмированного Фукале, пропустил три шайбы

Вратарь «Трактора» Мыльников, сменивший травмированного Фукале, пропустил три шайбы
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В Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ.

24-летний Мыльников пропустил гол третьим броском по воротам, а через пару минут пропустил ещё один. На старте третьего периода вратарь не смог справиться с несложным броском Александра Елесина с острого угла, чем значительно осложнил возможное возвращение челябинцев в игру.

Всего по воротам Мыльникова было нанесено 17 бросков, из которых три голкипер пропустил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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