«Военная тайна». Алексей Заварухин ответил на вопрос о состоянии Фукале

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин не стал раскрывать всех подробностей травмы основного голкипера Зака Фукале. Канадский вратарь получил травму в середине второго периода первого матча серии с «Локомотивом» (2:5) после столкновения с нападающим ярославцев Максимом Шалуновым.

«Что касается состояния Фукале, то это военная тайна», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. На смену ему вышел голкипер Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф КХЛ. Арбитры не усмотрели нарушения в действиях Шалунова. Сменщик Мыльников пропустил три шайбы, отразив 14 бросков по своим воротам. Второй матч серии пройдёт в Ярославле 4 апреля.