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Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче серии

Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче серии
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче серии со счётом 2:5.

«Много вопросов – большая пауза или маленькая. Такие вопросы уже поднадоели. Это всё идёт от нашей головы. Мы 10 минут играли отлично, потом стали играть неправильно. Скажу так, должны вернуться к нашим победным настройкам. Сейчас это ребятам было сказано. Немножко не получилась игра, но на то она и игра, что через день можно всё изменить.

Не «Локомотив» нас заставил ошибаться, мы сами делали несвойственные для нас ошибки. В серии с «Динамо» мы их не совершали. Поменять местами защитников в парах обороны – вопрос хороший. Мы будем над этим думать. Сейчас залечим травмы, у нас есть ребята, которые готовы на следующую игру выйти и помочь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    
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