Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче серии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче серии со счётом 2:5.

«Много вопросов – большая пауза или маленькая. Такие вопросы уже поднадоели. Это всё идёт от нашей головы. Мы 10 минут играли отлично, потом стали играть неправильно. Скажу так, должны вернуться к нашим победным настройкам. Сейчас это ребятам было сказано. Немножко не получилась игра, но на то она и игра, что через день можно всё изменить.

Не «Локомотив» нас заставил ошибаться, мы сами делали несвойственные для нас ошибки. В серии с «Динамо» мы их не совершали. Поменять местами защитников в парах обороны – вопрос хороший. Мы будем над этим думать. Сейчас залечим травмы, у нас есть ребята, которые готовы на следующую игру выйти и помочь», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.