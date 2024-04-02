Тренер «Трактора»: если будут нападки на нашего вратаря, мы этого не оставим

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил травму основного вратаря Зака Фукале в столкновении с Максимом Шалуновым. Сменщик Сергей Мыльников дебютировал в плей-офф КХЛ и пропустил три гола после 17 бросков.

«То, что Мыльников долго не играл, это наша ошибка, но никто не думал, что Зак получит такую нелепую травму. Здесь уже на усмотрение лиги будем рассматривать этот момент, который произошёл. Скажем так, перед третьим голом, хотя я судье обратил внимание, всё равно последовало воздействие. Будем думать, как противодействовать этому моменту. Мы приехали играть в хоккей, но, если будут нападки на нашего вратаря, мы этого не оставим», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.