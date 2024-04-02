Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил уверенную победу над «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии с «Трактором» (5:2) и отметил, что ярославская команда неважно начала игру.

«Тяжело входили, где-то минут 10, потом вкатились, и уже могли и обороняться, и в атаке создавать. Первая игра, готовимся дальше.

Не было желания при счёте 5:2 выпустить Мельничука? Сегодня запасному «Трактора» пришлось выходить неготовым. Желания не было», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Дублем в составе «Локомотива» отметился нападающий Александр Полунин. В середине второго периода травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Второй матч серии пройдёт в Ярославле 4 апреля.