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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил уверенную победу над «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил уверенную победу над «Трактором»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии с «Трактором» (5:2) и отметил, что ярославская команда неважно начала игру.

«Тяжело входили, где-то минут 10, потом вкатились, и уже могли и обороняться, и в атаке создавать. Первая игра, готовимся дальше.

Не было желания при счёте 5:2 выпустить Мельничука? Сегодня запасному «Трактора» пришлось выходить неготовым. Желания не было», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Дублем в составе «Локомотива» отметился нападающий Александр Полунин. В середине второго периода травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Второй матч серии пройдёт в Ярославле 4 апреля.

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Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    
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