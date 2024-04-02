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«Со стороны Шалунова не было никакого умысла». Никитин оценил эпизод с травмой Фукале

«Со стороны Шалунова не было никакого умысла». Никитин оценил эпизод с травмой Фукале
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил эпизод с травмой основного вратаря «Трактора» Зака Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым, который потерял равновесие и врезался во вратаря.

«Мне кажется, это игровой момент. Ну а что здесь сейчас рассуждать, случилось уже и случилось. По мне, это игровой момент, там не было никакого умысла со стороны Максима», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Травма Фукале произошла в середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «Локомотива». Вышедший на замену голкипер Сергей Мыльников пропустил два быстрых гола до перерыва, а в общей сложности пропустил три шайбы с 17 бросков.

Расписание плей-офф КХЛ
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Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    
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