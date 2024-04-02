«Со стороны Шалунова не было никакого умысла». Никитин оценил эпизод с травмой Фукале

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил эпизод с травмой основного вратаря «Трактора» Зака Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым, который потерял равновесие и врезался во вратаря.

«Мне кажется, это игровой момент. Ну а что здесь сейчас рассуждать, случилось уже и случилось. По мне, это игровой момент, там не было никакого умысла со стороны Максима», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Травма Фукале произошла в середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «Локомотива». Вышедший на замену голкипер Сергей Мыльников пропустил два быстрых гола до перерыва, а в общей сложности пропустил три шайбы с 17 бросков.