Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов отправлен в АХЛ в клуб «Лихай Вэлли Фантомс», сообщает пресс-служба клуба. Белорусский вратарь текущий сезон провёл в составе минского «Динамо» на правах аренды и недавно прибыл в расположение «Флайерз». Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету 22-летнего Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и процентом отражённых бросков 90,7.

В составе минского «Динамо» Колосов занял восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф минчане уступили московскому «Динамо» в первом раунде в серии из шести матчей.