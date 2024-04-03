«За полпериода наберёт!» Могильный высказался о близости Кучерова к великому рекорду

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный высказался о близком рекорде нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова для россиян. Нападающему «Тампы» необходимо набрать всего два очка, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ

«Да это он за полпериода наберёт! Судя по тому, как он играет, я думаю, там даже вопросов не возникает на эту тему», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Предыдущий рекорд в 128 очков также принадлежит Кучерову в сезоне-2018/2019. В активе Кучерова стало 127 (42+85) очков в 73 матчах в текущем регулярном чемпионате. До конца регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» осталось провести восемь матчей.