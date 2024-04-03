Две голевые передачи Ивана Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»
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Сегодня, 3 апреля, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3 (4:1, 1:1, 1:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Манта – 01:37 2:0 Маршессо (Барбашёв, Макнэбб) – 06:23 2:1 Хёгландер (Бёзер) – 09:20 3:1 Айкел (Маршессо, Барбашёв) – 09:40 4:1 Ханифин (Айкел, Маршессо) – 14:42 (pp) 5:1 Карлссон (Пьетранджело, Манта) – 21:46 (pp) 5:2 Хьюз (Гарланд, Миллер) – 26:13 (pp) 5:3 Хьюз (Подколзин) – 41:41 6:3 Хауден (Колесар, Руа) – 42:05
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта, Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Ноа Ханифин, Вильян Карлссон и Бретт Хауден. На счету российского нападающего Ивана Барбашёва две голевые передачи.
За «Ванкувер» отличился Нильс Хёгландер, а также дубль на счету Куинна Хьюза.
Следующий матч «Вегас» проведёт с «Аризоной Койотс» (3 апреля), «Ванкувер» также сыграет с «Аризоной» (4 апреля).
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