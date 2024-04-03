Две голевые передачи Ивана Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

Сегодня, 3 апреля, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3 (4:1, 1:1, 1:1).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта, Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Ноа Ханифин, Вильян Карлссон и Бретт Хауден. На счету российского нападающего Ивана Барбашёва две голевые передачи.

За «Ванкувер» отличился Нильс Хёгландер, а также дубль на счету Куинна Хьюза.

Следующий матч «Вегас» проведёт с «Аризоной Койотс» (3 апреля), «Ванкувер» также сыграет с «Аризоной» (4 апреля).