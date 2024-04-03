Малкин стал четвёртым в «Питтсбурге», кто набирал три очка в 20+ периодах

Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

В составе «Питтсбурга» дубль на счету российского нападающего Евгения Малкина, который к двум шайбам добавил ещё и результативную передачу. Все три очка форвард набрал в заключительной двадцатиминутке.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги Малкин стал четвёртым игроком «Питтсбурга», кто набирал три очка в 20 и более периодах. Ранее это делали: Марио Лемье (74 периода), Яромир Ягр (33) и Сидни Кросби (24).

«Питтсбург» расположился на 11-й строчке той же конференции, набрав 79 очков в 75 играх.