Генеральный менеджер «Авангарда» оценил итоги сезона для команды

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил итоги сезона для омской команды.

«По сезону можно выставить твёрдую четвёрочку. Прошли достаточно ровно, был небольшой спад. Удалось в дедлайн доукомплектовать команду. Был шанс выиграть Восточную конференцию. Что касается плей-офф — результат неудовлетворительный. На то были причины — наши ошибки, игровые. Знаем, чего и кого нам не хватает. Началась работа по комплектованию команды на следующий сезон», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.