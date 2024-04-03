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Генеральный менеджер «Авангарда» оценил итоги сезона для команды

Генеральный менеджер «Авангарда» оценил итоги сезона для команды
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил итоги сезона для омской команды.

«По сезону можно выставить твёрдую четвёрочку. Прошли достаточно ровно, был небольшой спад. Удалось в дедлайн доукомплектовать команду. Был шанс выиграть Восточную конференцию. Что касается плей-офф — результат неудовлетворительный. На то были причины — наши ошибки, игровые. Знаем, чего и кого нам не хватает. Началась работа по комплектованию команды на следующий сезон», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.

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