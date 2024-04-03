Генеральный менеджер «Авангарда» ответил на вопрос, кто покинет клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов ответил на вопрос, кто покинет омский клуб в ближайшее межсезонье.

«Кто уйдёт из «Авангарда»? Обсуждаем с Сергеем Евгеньевичем каждую кандидатуру. Официальную информацию дадим чуть позже. Нам нужен праворукий центральный, просаживались по вбрасываниям, нас переигрывали. Нам нужны праворукие защитники. С леворукими защитниками меньше опций для различных комбинаций», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.