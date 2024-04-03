Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотели другого результата». Звягин — об итогах сезона для «Авангарда»

«Хотели другого результата». Звягин — об итогах сезона для «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итог выступления омского клуба. Напомним, «ястребы» уступили «Локомотиву» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 со счётом 3-4.

«Совсем недолго был в роли и. о., поэтому оценку всему сезону правильнее говорить генеральному менеджеру. Сезон ровный, были длительные победные серии. Хотели другого результата в плей-офф, но в общем сезон неплохой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Генеральный менеджер «Авангарда» оценил итоги сезона для команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android