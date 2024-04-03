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Звягин рассказал, как узнал о назначении и. о. главного тренера «Авангарда»

Звягин рассказал, как узнал о назначении и. о. главного тренера «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как узнал о назначении на должность исполняющего обязанности по ходу плей-офф КХЛ.

«Для меня назначение и. о. главного тренера было неожиданно, особенно в такой момент. Всё случилось быстро. Мне сказали, что было принято решение по расторжению контракта с Кравцом. Спросили, возьмусь ли я. Как оценю? Была настолько цейтнотовая ситуация. Во время плей-офф не было времени задуматься. Анализировал, что и как сделать для команды. После окончания сезона ещё не было времени подумать и разобрать серию с «Локомотивом». Для меня это новые функции, многое я до этого не делал. Теперь больше понимаю, насколько это непросто — сложить пазл состава. Это не только желание иметь какого-то игрока. Зависит и от потолка зарплат. Пока времени выдохнуть и посмотреть на всё не было», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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