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Курьянов — об увольнении Кравца: бездействие — самое страшное, что можно было сделать

Курьянов — об увольнении Кравца: бездействие — самое страшное, что можно было сделать
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался об увольнении Михаила Кравца с поста главного тренера омского клуба.

«Ни игроки, ни руководство не приходили и не требовали менять какую-то систему Кравца. Давайте уберём систему Хартли. Есть видение Звягина, будем к этому подводить. Нужно было менять и действовать. Бездействие — самое страшное, что можно было сделать. Нужно было играть против этого “Локомотива” по-другому.

Изменения в штабе? Есть две вакансии — тренер вратарей и тренер по защитникам. Пока в академии готовых людей нет. Работа в этом направлении началась. Нет права на ошибку, нет права взять человека, которого нужно учить. Задачи никто не снимал, а времени у нас не так много. На рынке не так много вариантов. Это должен быть человек, которого у себя в штабе видит главный тренер. Он должен понимать философию нашей команды», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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