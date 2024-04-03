Курьянов рассказал, мог ли «Авангард» вернуть Хартли

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, мог ли омский клуб вернуть специалиста Боба Хартли, с которым «ястребы» выигрывали Кубок Гагарина.

«Была ли возможность вернуть Хартли? Нет. На эту тему точно разговоров не было. Если разговариваем, то на околохоккейные темы. Есть ребята, которые играют в Северной Америке и нам интересны. Получить информацию изнутри было намного полезнее», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.