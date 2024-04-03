«Какое повышение? Он и так высоко стоит». Легенда «Торонто» — об Игоре Ларионове

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру «Торпедо» Игорю Ларионову уходить из нижегородского клуба.

«Ларионову стоит и дальше оставаться в «Торпедо» или лучше пойти куда-нибудь на повышение? Я не знаю, куда ему дальше пойти, но у него ещё контракт с «Торпедо». Мне кажется, он очень хороший учитель. Ему нравится учить, передавать свой опыт молодым ребятам. И ребятам тоже нравится, они находят общий язык. Если ему нравится, если у него получается, почему нет? Какое повышение? Он и так высоко стоит (улыбается)», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

По итогам регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородцы проиграли СКА в серии из пяти матчей.