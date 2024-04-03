Спортдиректор «Авангарда»: вылет в четвертьфинале — плата за второе место на Востоке

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга прокомментировал вылет омского клуба во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (3-4 в серии).

«Результат сезона вызывает смешанные чувства. Ждали другого результата в плей-офф. Четвертьфинал — не предел мечтаний. Задача-минимум была пройти в полуфинал. Четвертьфинал, в котором мы остановились, — плата за второе место на Востоке. У нас были возможности занимать первое место, проводить первый раунд в Хабаровске и затем играть со «Спартаком». Мы бы играли в хоккей, у нас не возникло бы тактических сложностей. Мы были бы самими собой. Но получилось как получилось», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.