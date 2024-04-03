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«Металлург» — «Автомобилист»: во сколько начало 1-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 3 апреля, в Магнитогорске состоится первый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск.

В прямом эфире матч покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, 30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Отметим, что в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах. Во втором раунде при перекрёстном плей-офф клубу из Екатеринбурга достался СКА. Уральская команда победила в серии со счётом 4-1.