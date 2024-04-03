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Спортдиректор «Авангарда»: в декабре мы выжали максимум на имеющемся рынке

Спортдиректор «Авангарда»: в декабре мы выжали максимум на имеющемся рынке
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Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга рассказал о работе омского клуба на трансферном рынке в сезоне-2023/2024.

«По тем направлениям, за которые я отвечаю, — учёт потолка зарплат, хоккейные операции — это был лучший сезон для «Авангарда». Контроль учёта потолка зарплат у нас всегда на высоком уровне. Впервые в истории мы показали доходность обменов. В основном топ-клубы имеют это в расходной части, а у нас это было в доходной. Небольшой, но плюс.

Самый главный плюс — мы искали варианты, мониторили рынок. В декабре выжали максимум на имевшемся рынке. Качественных спортсменов много, и в Северной Америке, и в Европе. Но есть два фактора — геополитический и экономический. Мы становимся менее привлекательными с точки зрения возможности зарабатывания в нашей лиге, потому что курс растёт. Если сравнивать с показателями двух-трёхгодичной давности, то можно видеть существенную разницу. Самое главное — в Северной Америке стали давать высокие двусторонние контракты. Отличный пример — Ти Джей Тайнэн из «Онтарио Рейн». В НХЛ и АХЛ у него одинаковая зарплата — $ 775 тыс. Чтобы привезти его в Россию, нужно дать здесь гораздо больше. Охарактеризовал бы эту работу как тетрис», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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