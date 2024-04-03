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Звягин рассказал, какой хоккей хочет поставить «Авангарду»

Звягин рассказал, какой хоккей хочет поставить «Авангарду»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о системе, которую хочет поставить омскому клубу.

«В чём суть моей системы? Мне ближе система, когда команда играет в скоростной агрессивный хоккей, когда пятёрка во всех зонах играет вместе. Чтобы защитники подключались в атаку, а нападающие выполняли много функций в обороне. В плей-офф были небольшие изменения. Антон Курьянов оказывал большую помощь. Обсуждали, насколько можно было дать их ребятам. С теми, кто будет с нами в следующем сезоне, буду общаться, доносить вещи, чтобы в тренировочный лагерь мы вошли готовыми к работе над системой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Сергей Звягин был назначен на пост главного тренера омичей 1 апреля.

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