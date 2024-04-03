Курьянов: наконец подходим к тому, что в «Омских Ястребах» 80% игроков будут из академии

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о работе академии омского клуба и озвучил план развития команд МХЛ И ВХЛ.

«Судьба «Ястребов» и «Крыльев»? Весь тренерский штаб остаётся. Есть вакансия в ВХЛ, над ней работаем. План развития — омолодим команду в МХЛ до 2006–2008 года, чтобы команда набиралась опыта. 2005 год будет плавающий в зависимости от того, кто закрепится в ВХЛ. Там будет играть 2002–2005 год. Наконец-то подходим к тому, что 80% игроков будут из нашей академии. Будет три-четыре опытных игрока, которые будут держать раздевалку», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.