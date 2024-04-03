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Курьянов ответил на вопрос, изменится ли предсезонная подготовка у «Авангарда»

Курьянов ответил на вопрос, изменится ли предсезонная подготовка у «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов ответил на вопрос, изменится ли предсезонная подготовка у омского клуба в связи с изменениями сроков проведения сезона-2024/2025.

«Как изменится предсезонная подготовка? Принципиально ничего не меняется. 1 августа начинается лагерь. С 11 августа команда будет в Москве, проведёт ряд выставочных матчей. Затем возвращаемся в Омск, с 21-го по 25-е ориентировочно предсезонный турнир», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.

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