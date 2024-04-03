Спортдиректор «Авангарда» оценил решение КХЛ о завершении сезона в мае

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга оценил решение КХЛ о завершении сезона-2024/2025 в конце мая.

«Что делать с легионерами, если их вызовут на ЧМ, а мы выйдем в финал? Прописать подобные оговорки в контракте нам не позволяет регламент КХЛ, этого не будет. С легионерами, которые у нас будут, будем проводить беседы на эту тему. Все должны понимать, что май — определяющий месяц. Будем стараться решить вопрос на берегу. С Ридом Буше таких проблем не будет, с другими будем обсуждать.

Решение о проведении сезона КХЛ в мае принимала лига. С точки зрения подготовительного периода и отношения к самим спортсменам это, конечно, плюс. С точки зрения возможного возвращения к международному календарю есть определённые сложности. Но решение принято, мы не вправе его обсуждать», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.