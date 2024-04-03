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Курьянов ответил, может ли Илья Проскуряков стать тренером вратарей «Авангарда»

Курьянов ответил, может ли Илья Проскуряков стать тренером вратарей «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, может ли голкипер Илья Проскуряков стать тренером вратарей в омском клубе.

«Может ли Проскуряков стать тренером вратарей? У нас нет времени учить кого-то, нам нужны готовые люди. Илью рассматриваем в перспективе, но пока у него другие цели и задачи», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Ранее Антон Курьянов рассказал, что решение об увольнении главного тренера команды Михаила Кравца по ходу серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (3-4) не было эмоциональным.

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