Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Звягин — о Рябыкине: терять коллегу и друга всегда тяжело

Звягин — о Рябыкине: терять коллегу и друга всегда тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о совместной работе с бывшим наставником «ястребов» Дмитрием Рябыкиным.

«Рябыкин? Мы с Дмитрием Анатольевичем многое прошли вместе. Тот сезон был тяжёлым. Терять своего коллегу и друга всегда тяжело. Не буду оценивать решение. Но как для коллеги и друга это непросто», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, можно ли сравнить ситуации с тренерством Сергея Звягина и Дмитрия Рябыкина.

Материалы по теме
Курьянов рассказал, можно ли сравнить ситуации с тренерством Звягина и Рябыкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android