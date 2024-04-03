Звягин — о Рябыкине: терять коллегу и друга всегда тяжело

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о совместной работе с бывшим наставником «ястребов» Дмитрием Рябыкиным.

«Рябыкин? Мы с Дмитрием Анатольевичем многое прошли вместе. Тот сезон был тяжёлым. Терять своего коллегу и друга всегда тяжело. Не буду оценивать решение. Но как для коллеги и друга это непросто», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, можно ли сравнить ситуации с тренерством Сергея Звягина и Дмитрия Рябыкина.