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«Эталон лиги». Могильный поделился мнением о Маккинноне и Макдэвиде

«Эталон лиги». Могильный поделился мнением о Маккинноне и Макдэвиде
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Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный высказался об игре канадских форвардов Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

«Никита Кучеров сейчас сражается за звание лучшего бомбардира чемпионата с Маккинноном и Макдэвидом? Да у этих каждый год такой! Ещё почему-то Макдэвид немножко сбавил в этом году. Ну а так, они монстры! Что я ещё могу сказать. Они эталон лиги. На них люди приходят смотреть, платят большие деньги. Они огромные молодцы, талантливые ребята», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон вошли в тройку звёзд марта в Национальной хоккейной лиге.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Эксклюзив
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
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