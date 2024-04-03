«Эталон лиги». Могильный поделился мнением о Маккинноне и Макдэвиде

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный высказался об игре канадских форвардов Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

«Никита Кучеров сейчас сражается за звание лучшего бомбардира чемпионата с Маккинноном и Макдэвидом? Да у этих каждый год такой! Ещё почему-то Макдэвид немножко сбавил в этом году. Ну а так, они монстры! Что я ещё могу сказать. Они эталон лиги. На них люди приходят смотреть, платят большие деньги. Они огромные молодцы, талантливые ребята», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон вошли в тройку звёзд марта в Национальной хоккейной лиге.