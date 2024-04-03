Курьянов: в «Авангард» мало кто верил, но мы доказали, что собрали симпатичную команду

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о доверии со стороны руководства омского клуба.

«Новое руководство? Хотел бы сказать спасибо им. Когда заходят новые люди, тяжело сразу окунуться. Спасибо за терпение, доверие и понимание. Это помогло в кратчайшие сроки сделать команду конкурентоспособной. В мае мало кто верил в команду — крест чёрный поставили и книжку захлопнули. С нами были на связи, нам помогали, не мешали, поддерживали. Общими усилиями доказали, что собрали симпатичную команду», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.