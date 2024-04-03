Курьянов рассказал, каким будет бюджет «Авангарда» на следующий сезон

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, каким будет бюджет «ястребов» на сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Бюджет на следующий сезон? Всё так же остаётся, ничего не меняется. В рамках того, что у нас было, скомплектуем команду», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Ранее Антон Курьянов не стал комментировать многочисленные интервью бывшего главного тренера «ястребов» Михаила Кравца после увольнения из омского клуба.