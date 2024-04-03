Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Звягин рассказал, будет ли «Авангард» усиливать вратарскую линию

Звягин рассказал, будет ли «Авангард» усиливать вратарскую линию
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос, будет ли омский клуб в межсезонье усиливать вратарскую линию.

«Будет ли усиление вратарской линии? У нас три вратаря с действующими контрактами. Все в течение сезона выдавали хорошие серии и помогали команде. Будем смотреть на все варианты, чтобы сделать команду сильнее. По итогам сезона довольны ими», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Материалы по теме
Курьянов ответил, может ли Илья Проскуряков стать тренером вратарей «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android