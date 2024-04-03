Звягин рассказал, будет ли «Авангард» усиливать вратарскую линию

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос, будет ли омский клуб в межсезонье усиливать вратарскую линию.

«Будет ли усиление вратарской линии? У нас три вратаря с действующими контрактами. Все в течение сезона выдавали хорошие серии и помогали команде. Будем смотреть на все варианты, чтобы сделать команду сильнее. По итогам сезона довольны ими», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.