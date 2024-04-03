Курьянов: могу ли быть тренирующим генменеджером? Если есть надобность, то почему нет?

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что может помочь тренерскому штабу «ястребов».

«Могу ли быть тренирующим генменеджером? Если главный тренер увидит необходимость и попросит помощь, я всегда готов. Есть стереотип, что генменеджер сидит в кабинете и занимается бумажками. Многие из них, наверное, просто на коньках стоять не умеют. Если одно не мешает другому и в этом есть надобность, то почему нет?» — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.