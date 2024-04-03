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Курьянов: могу ли быть тренирующим генменеджером? Если есть надобность, то почему нет?

Курьянов: могу ли быть тренирующим генменеджером? Если есть надобность, то почему нет?
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что может помочь тренерскому штабу «ястребов».

«Могу ли быть тренирующим генменеджером? Если главный тренер увидит необходимость и попросит помощь, я всегда готов. Есть стереотип, что генменеджер сидит в кабинете и занимается бумажками. Многие из них, наверное, просто на коньках стоять не умеют. Если одно не мешает другому и в этом есть надобность, то почему нет?» — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

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