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Спортдиректор «Авангарда» прокомментировал интерес клуба к форварду «Спартака» Заседе

Спортдиректор «Авангарда» прокомментировал интерес клуба к форварду «Спартака» Заседе
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Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга прокомментировал интерес омского клуба к форварду «Спартака» Матвею Заседе.

«Заседа? Ни для кого не секрет — Матвей нам был и будет интересен. 1 мая он выходит на рынок ограниченно свободных агентов. Имеем право сделать ему оффер-шит. Он качественный спортсмен и честный парень. Нам не нужно малодушие. Нужны люди, которые придут играть за клуб и город. Матвей к таким относится. Надеемся, что у него большое будущее», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сезоне-2023/2024 24-летний Матвей Заседа провёл в КХЛ 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. За «Химик» в КХЛ форвард сыграл 36 матчей, где набрал 30 (15+15) очков.

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