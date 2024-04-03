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«Если хочешь к одному, а тебя ведут к другому…» Курьянов — о Гераськине

«Если хочешь к одному, а тебя ведут к другому…» Курьянов — о Гераськине
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о переходе нападающего Игоря Гераськина из омского клуба в магнитогорский «Металлург» в результате обмена.

«Гераськин? Он изначально хотел в «Металлург» к Разину. Если хочешь к одному, а тебя ведут к другому… Он работал с ним четыре года. В ночь перед обменом были в Астане. Говорю ему — «Игорь, давай по-честному». Он очень порядочный парень, дисциплинированный, золотой ребёнок. Он сказал, что с Разиным ему было лучше играть. Приняли решение в интересах команды. Понимали, что не идёт здесь у человека. Ждали, терпели. Предложение «Магнитки» в финансовом плане нас устроило, к нам пришёл Жафяров», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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