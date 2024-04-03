Курьянов — о Спунере: в плей-офф иностранец должен быть в больших опциях

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался об игре форварда Райана Спунера в плей-офф КХЛ.

«Спунер? То, что он не забил, это стечение обстоятельств. Он очень помог нам в сезоне результативной игрой. В плей-офф иностранец должен быть в больших опциях — вбрасывания, меньшинство. Взять Буше — меньшинство, большинство, пять на пять, силовые приёмы, подраться — это топовый импортный нападающий. К Юрчо это в меньшей степени относится, он всё-таки на флажке к нам пришёл.

Спунер провёл лучший сезон в КХЛ на моей памяти. Своим пониманием, скоростью он дополнил Ткачёва и Буше, поэтому они и показывали результативную игру. Если берём в целом легионера — у него должно быть больше опций на льду. Не можем позволить себе игрока, который на решающее вбрасывание не выходит. Найт — сложившийся идеал. Вы слышали о него до прихода в Омск, кроме того, что он играл в “Барысе”? В Омске из него слепили суперцентра. Нам нужен праворукий центральный, который будет забирать точку. Можем ли представить российского центра в первых звеньях? Да представить-то можем… Кадейкин? Нам нужно больше мобильности. Он не для Ткачёва и Буше», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Спунер сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4.