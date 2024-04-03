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Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае

Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана, которые состоятся в мае 2024 года.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Команда проведёт пять матчей со 2 по 11 мая:

Турнир в Казахстане:
2 мая – Россия – Казахстан (Астана);
4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

Турне по городам России и Беларуси:
6 мая – Россия — Беларусь (Омск);
9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

«В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча за счёт навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника.

Команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. Подготовка команды в Новогорске продлится до 29 апреля», — написал Ротенберг.

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