Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана, которые состоятся в мае 2024 года.
Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга
Команда проведёт пять матчей со 2 по 11 мая:
Турнир в Казахстане:
2 мая – Россия – Казахстан (Астана);
4 мая – Россия — Беларусь (Астана).
Турне по городам России и Беларуси:
6 мая – Россия — Беларусь (Омск);
9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).
«В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча за счёт навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника.
Команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. Подготовка команды в Новогорске продлится до 29 апреля», — написал Ротенберг.