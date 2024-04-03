Александр Могильный оценил возвращение в хоккей и игру Ильи Ковальчука

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный оценил возвращение 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука, который выступал за «Спартак».

«Илья, конечно, молодец, что вернулся, что нашёл силы. Хотелось, чтобы он закончил на высоте и до финала дошёл с клубом. Не получилось, конечно… Ну, это хоккей. Бывает. А так, молодец. Я думаю, он помог ребятам. А что дальше — я не знаю», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл пять матчей без набранных очков.