Ротенберг прокомментировал завершение карьеры голкипером Микко Коскиненом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал завершение карьеры финским голкипером Микко Коскиненом, который с армейским клубом становился двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Хочу искренне поздравить Коски с замечательным хоккейным путём, который он прошёл, с теми трофеями и медалями, которые завоевал. Не сомневаюсь, что самыми яркими вехами в этой карьере стали два Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах, а почти четыре сезона игры в Петербурге оставили только приятные воспоминания. Болельщики СКА будут всегда помнить сейвы нашей „финской стены“. Спасибо, что радовал нас своей яркой игрой и помогал побеждать! От всей души желаю крепкого здоровья и искреннего удовольствия от внехоккейной жизни!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ. В России он также играл за новосибирскую «Сибирь». В 2018 году Коскинен участвовал в Олимпийских играх в составе национальной команды Финляндии.