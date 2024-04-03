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В расширенный состав сборной России на майское турне вызваны 20 хоккеистов системы СКА

В расширенный состав сборной «Россия 25» на майские матчи со сборными Беларуси и Казахстана были вызваны 20 игроков системы СКА из Санкт-Петербурга.

Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов.

Защитники: Иван Выдренков, Артём Земчёнок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Максим Федотов, Александр Никишин.

Нападающие: Захар Бардаков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Валентин Зыков, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников.

Отмечается, что команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки, которая продлится до 29 апреля.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил расширенный состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана.