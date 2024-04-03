Тренер «Югры» Епанчинцев: прошли чемпиона ВХЛ в равной борьбе, но мы на полпути

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев рассказал о победе в серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ над прошлогодним обладателем Кубка Петрова — «Химиком» (4-3).

«Трудная серия, вытянули её на деталях. В каких-то моментах сработало большинство, где-то удалось добавить — и тактически, и функционально, выручали вратари. Мы знали, что «Химик» играет в активный, атакующий хоккей, эта система близка и нам. Получилась очень эффектная серия. Дальше пошёл сильнейший.

Повезло, что соперник не успел получить усиление из КХЛ, где «Спартак» вылетел из плей-офф одновременно с «Химиком»? Не говорил бы о везении. «Химик» был усилен мастерами из КХЛ — например, форвардами Талалуевым и Заседой, с большим опытом игры за «Спартак». Так что прошли чемпиона в равных условиях. Но это только маленький шажок по плей-офф, мы всего лишь на полпути», — сказал Епанчинцев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в полуфинальной серии ханты-мансийский клуб встретится с тульским хоккейным клубом «АКМ».