Нападающий «Сибири» Михеев близок к продолжению карьеры в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сибири» Артём Михеев близок к переходу в московское «Динамо». У команды Алексея Кудашова есть большая заинтересованность в центральном форварде, у которого после 30 апреля 2024 года заканчивается контракт с новосибирским клубом. Также интерес к Михееву проявлял «Локомотив».

В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

Напомним, «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от «Амура» на четыре очка. По ходу сезона новосибирский клуб был лишён четырёх очков из-за нарушения лимита на легионеров в матчах регулярного сезона КХЛ. У Фёдора Гордеева было спортивное гражданство США.