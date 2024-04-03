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Нападающий «Сибири» Михеев близок к продолжению карьеры в московском «Динамо»

Нападающий «Сибири» Михеев близок к продолжению карьеры в московском «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сибири» Артём Михеев близок к переходу в московское «Динамо». У команды Алексея Кудашова есть большая заинтересованность в центральном форварде, у которого после 30 апреля 2024 года заканчивается контракт с новосибирским клубом. Также интерес к Михееву проявлял «Локомотив».

В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

Напомним, «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от «Амура» на четыре очка. По ходу сезона новосибирский клуб был лишён четырёх очков из-за нарушения лимита на легионеров в матчах регулярного сезона КХЛ. У Фёдора Гордеева было спортивное гражданство США.

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