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Кто на кого выходит в плей-офф НХЛ на данный момент, пары первого раунда Кубка Стэнли

Кто на кого выходит в плей-офф НХЛ на данный момент, пары первого раунда Кубка Стэнли
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19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Стэнли — 2024

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Лос-Анджелес Кингз»;
«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся 20 апреля и закончится не позднее 24 июня.

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