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Кто на кого выходит в плей-офф НХЛ на данный момент, пары первого раунда Кубка Стэнли

19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Стэнли — 2024

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Лос-Анджелес Кингз»;

«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся 20 апреля и закончится не позднее 24 июня.