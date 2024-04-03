Голкипер Бобков официально продлил контракт с «Амуром» на два года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в телеграм-канале объявил, что Игорь Бобков подписал новый контракт с «Амуром». Соглашение рассчитано на два сезона и носит односторонний характер.

В прошедшей регулярке Бобков сыграл 44 матча, в которых одержал 19 побед с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Игорь провёл все шесть матчей, одержав две победы с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,78.

«Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

Ранее хоккейное агентство Winners заявляло, что защитник Ефим Гуркин в скором времени продлит контракт с «Амуром».