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«Kiitos, Mikko!» СКА поблагодарил за игру финна Коскинена, который завершил карьеру

«Kiitos, Mikko!» СКА поблагодарил за игру финна Коскинена, который завершил карьеру
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Пресс-служба СКА поблагодарила за игру финского экс-голкипера Микко Коскинена, который завершил карьеру.

«В 2015 и 2017 годах Коски в составе СКА помог сделать сказку былью, вместе с командой подарив Петербургу и всем болельщикам армейцев два Кубка Гагарина. Это было круто! Спасибо за игру, за самоотдачу, за эмоции – и пусть впереди будет ещё немало побед, уже вне льда. Kiitos, Mikko! («спасибо тебе, Микко». — Прим. «Чемпионата»)», — сказано в сообщении пресс-службы.

В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ. В России он также играл за новосибирскую «Сибирь». В 2018 году Коскинен участвовал в Олимпийских играх в составе национальной команды Финляндии.

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