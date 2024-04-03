«Северсталь» продлила соглашение с защитником Марком Барберио на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

34-летний Барберио в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2024 со «Спартаком» за четыре матча результативными баллами не отметился. В регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник отдал 10 результативных передач в 65 матчах.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Марк сыграл 148 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко с показателем полезности «+4».

Напомним, «Северсталь» завершила сезон-2023/2024 после проигрыша в серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартаку» со счётом 1-4.