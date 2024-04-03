Экс-директор «Трактора»: видно, что А. Заварухину не хватает опыта работы в плей-офф

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил поражение «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» и рассказал о работе главного тренера челябинского клуба Алексея Заварухина.

«Как я предполагал, «Трактору» после долгого перерыва будет тяжело. Большая пауза сыграла не в пользу команды, и не все игроки были готовы к борьбе, за исключением Робинсона, Котляревского и ещё нескольких человек. Будем надеяться, что Зак Фукале вернётся в строй. Сергею Мыльникову не позавидуешь, до того момента ему не дали провести ни одного матча в плей-офф.

Главный тренер Алексей Заварухин впервые в такой ситуации оказался, и видно, что ему не хватает опыта работы в плей-офф. Кураж — это хорошо, но когда надо взбодрить команду — уже не получилось», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 2 апреля, в Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу ярославцев. Железнодорожники ведут в серии со счётом 1-0. Второй матч противостояния состоится в Ярославле завтра, 4 апреля.