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«Металлург» — «Автомобилист»: составы команд на 1-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

«Металлург» — «Автомобилист»: составы команд на 1-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 3 апреля, в Магнитогорске состоится первый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

В составе «Металлурга» по сравнению с последним матчем серии со «Спартаком» произошло одно изменение. Вместо опытнейшего нападающего Максима Карпова в состав попал Максим Мухаметов.

Фото: ХК «Металлург»

В состав «Автомобилиста» вернулся капитан Сергей Широков, который не играл на протяжении четырёх матчей с первой игры серии со СКА. Также в составе отсутствует лидер обороны Ник Эберт.

Фото: ХК «Автомобилист»

Напомним, в первом полуфинале между «Локомотивом» и «Трактором» первый матч серии остался за ярославцами со счётом 5:2.

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