Терещенко: травма Фукале — игровой момент, но это большая потеря для «Трактора»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал травму основного вратаря «Трактора» Зака Фукале в первом полуфинальном матче с «Локомотивом» (2:5). Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим ярославского клуба Максимом Шалуновым в середине второго периода.

«Травма Фукале — это игровой момент, Шалунов просто упал, никакого злого умысла не было. «Локомотив» вообще играет достаточно чисто, вообще нисколько не грязно. К сожалению, травма произошла. Конечно, никто из клуба не расскажет о степени травмы, это плей-офф.

Отсутствие Фукале в серии повлияет на «Трактор», потому что он — фундамент команды. Благодаря ему «Трактор» выиграл серию у «Динамо». Это большая потеря, это даже не обсуждается. Однозначно Мыльникову будет сложно заменить Фукале в этой серии. Всё-таки это один из сильнейших вратарей КХЛ», — цитирует Терещенко Legalbet.

На замену Фукале вышел голкипер Сергей Мыльников, для которого этот матч стал дебютным в плей-офф КХЛ. Вратарь неудачно вошёл в игру, пропустив быстрые две шайбы. Всего Мыльников пропустил три шайбы, отразив 14 бросков по воротам. Второй матч серии пройдёт 4 апреля в Ярославле.