Ротенберг рассказал, как удалось выменять Коскинена у «Сибири» по ходу сезона-2014/2015

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как по ходу сезона-2014/2015 КХЛ удалось заполучить финского голкипера Микко Коскинена, выступавшего на тот момент за «Сибирь». Клубы обменялись вратарями, а в стан новосибирцев отправился голкипер Александр Салак. Сегодня финский голкипер завершил карьеру игрока.

«Мало кто знает, но нам пришлось приложить много усилий, чтобы Микко перешёл к нам по ходу сезона-2014/2015. Это был первый год, когда я отвечал за трансферы, и те переговоры стали для меня важным опытом.

Переговоры шли непросто, нам очень помог ныне покойный Дмитрий Босов, который был руководителем попечительского совета «Сибири» и сделал очень много для развития хоккея в Новосибирске. Его добрая воля, любовь к хоккею сделали своё дело: мы пришли к взаимопониманию, и Коскинен оказался в СКА. В «Сибирь» отправился Александр Салак, который тоже оказался очень полезным для новосибирского клуба. Отличный получился переход!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ.