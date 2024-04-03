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Металлург — Автомобилист 2:1, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 3 апреля

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Магнитогорске завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу в упорном матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 35-й минуте матча нападающий «Металлурга» Александр Петунин совершил проход по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу ворот «Автомобилиста». Шайба срикошетила от конька гостей Никиты Трямкина и залетела в ворота. Ассистентом в голе был признан Игорь Гераськин. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Павел Акользин. Хоккеисты «Автомобилиста» не опустили руки и забили гол на последней минуте — отличился Данил Романцев.

Отметим, что по итогам матча «Автомобилист» получил пять малых штрафов, а «Металлург» – ни одного.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй матч серии пройдёт в Магнитогорске 5 апреля.

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